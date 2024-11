Adult Swim adquire os direitos do especial Las Hermanas del Desierto

Uma nova aventura está pela frente para os fãs do humor adulto no Brasil. A rede de televisão americana Adult Swim, conhecida pelas suas séries e filmes irreverentes e humorísticos, chega ao país.

A partir de agora, os brasileiros podem desfrutar de uma programação exclusiva e curta-metragens de comédia, incluindo filmes de animação e live-action, dentro da plataforma de streaming do Epioca.

O Adult Swim é uma marca reconhecida internacionalmente, criada em 1994, pela Turner Broadcasting System (TBS) e tem sido responsável por mostrar séries como Rick and Morty, Bob’s Burgers, e Robot Chicken, dentre outras.

Com a chegada do Adult Swim no Brasil, os brasileiros terão acesso a uma variedade de conteúdo que muitas vezes é mais provável de ser encontrado em cinemas independentes do que na televisão tradicional.

“Acreditamos que a cultura pop é global e que o humor é uma linguagem que transcende fronteiras”, disse o Don Guarieri, CEO da Epioca. “Com a parceria do Adult Swim, estamos oferecendo aos brasileiros uma oportunidade única para se divertir e se conectar com outros fãs de humor adulto.”