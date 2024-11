Afilhada de Agnaldo Rayol relembra momentos após queda do cantor: ‘Difícil’

Afilhada do cantor Agnaldo Rayol, Vanessa Gonçalves, contou detalhes do momento em que encontrou o padrinho após o acidente que levou ao óbito.

A Vanessa Gonçalves, afilhada e vizinha do artista, foi chamada minutos após Agnaldo Rayol cair. Quando ela chegou, o cantor já estava caído e perdendo muito sangue. Ela imediatamente ligou para o SAMU, pois foi a primeira coisa que eles fizeram.

No hospital, o quadro do cantor ficou estável enquanto aguardava o resultado dos exames. No entanto, de repente, notaram que ele havia sofrido um traumatismo craniano e um coágulo no cérebro, que ocorreram minutos antes, e ele não resistiu. Eventualmente, ele teve uma parada cardíaca.