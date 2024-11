Ainda Estou Aqui lidera bilheteria nacional

O filme “Ainda Estou Aqui” estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello, com participação de Fernanda Montenegro, é o candidato brasileiro ao Oscar deste ano. Com estreia em 07 de novembro, a produção rapidamente liderou as bilheterias do Brasil, arrecadando mais de R$ 1 milhão.

O público na estreia foi de quase 50 mil pessoas, ultrapassando grandes nomes internacionais, como o filme “Venom 3: A Última Rodada”, que liderou a bilheteria com 35 mil espectadores.

O presidente da ABRAPLEX, Marcos Barros, declarou que é gratificante ver um filme nacional performando tão bem e que o sucesso do filme brasileiro é fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade do parque exibidor. Além disso, previu que a estreia de “O Auto da Compadecida 2” em dezembro promete um desempenho excepcional e espera que em 2025 o filme brasileiro volte a superar os 15% de market share. Ele também observou que os longas nacionais arrecadaram mais de R$ 6 milhões de bilheteria no primeiro trimestre de 2024, o que é um incremento significativo em apenas três meses.