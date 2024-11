Alien: Earth ganha sinopse inédita na D23

A D23 revelou a primeira sinopse oficial da nova série do Disney+, Alien: Earth, que vai ambientar pela primeira vez o Xenomorfo na Terra. Além disso, o primeiro trailer foi exibido em portas fechadas para o público.

No teaser de 10 segundos, os créditos anunciam que a Terra irá encarar o xenomorfo pela primeira vez. O vídeo também informa que a história se passa no planeta durante o ano de 2120.

A série vai se passar no final do século 2000, algo em torno da época entre Prometheus e cerca de 30 anos antes do filme original Alien, O Oitavo Passageiro. A série é protagonizada por Sydney Chandler no papel de Wendy, uma personagem com corpo de adulta, mas com a mente e a percepção de uma criança. O elenco conta também com Timothy Olyphant como Kirsh, um androide que atua como mentor e treinador de Wendy, além de Sandra Yi como uma das executivas da Corporação Weyland-Yutani.