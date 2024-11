Ana Hickmann abre o jogo sobre de ter outro filho: ‘Sonho dentro de mim’

A apresentadora Ana Hickmann compartilhou um vídeo no seu canal do YouTube em que responde perguntas dos seus seguidores. Em uma dessas respostas, ela se refere ao fim do seu casamento com o empresário Alexandre Correa, pai do seu filho Alexandre, que tem dez anos.

Ana Hickmann afirma que ao lembrar dos momentos difíceis de sua vida, ela se pergunta por que havia necessário passar por aquelas situações. No entanto, ela concluiu que aquelas experiências a fizeram amadurecer e a tornaram a pessoa que é hoje. Ela não mudaria nada do que aconteceu.

Em seguida, Ana Hickmann falou sobre o desejo de que as coisas fossem mais leves para o seu filho. Ela afirma que, se pudesse, deixaria que as coisas fossem um pouco mais fáceis e leves para ele, especialmente considerando que ele passou por muito a uma idade tão jovem. No entanto, Ana Hickmann não mudaria o que fez, pois acredita que as coisas ocorreram para que ela pudesse ser a mulher que é hoje.