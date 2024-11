Ana Paula Siebert e Rafaella Justus esbanjam elegância em evento

Ana Paula Siebert e Rafaella Justus desfilaram na grife Chart, em São Paulo

Ana Paula Siebert e sua enteada, Rafaella Justus, de 15 anos, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, marcaram presença no desfile da grife Chart, em São Paulo. As duas mulheres fizeram questão de posar sorridentes para os fotógrafos presentes e esbanjaram elegância com os looks escolhidos para a ocasião.

Ana Paula optou por um vestido com decote tombara que caia, modelagem justa e recortes estratégicos na cor preta. Já Rafaella escolheu um modelo mais solto, na cor rosa. A adolescente de 15 anos demonstrou sua habilidade ao combinar o look com sua adolescência e elegância.

O evento contou com a presença de vários famosos e foi um momento em que Ana Paula e Rafaella puderam se divertir e mostrar sua personalidade através de sua forma de se vestir. A parceria entre a mãe e a filha foi um dos momentos mais bonitos do desfile e demonstrou o quanto elas se aproximam.