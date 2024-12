Anitta é a brasileira mais escutada no exterior no Spotify no ano. Às 31 anos de idade, a cantora foi a mais escutada no exterior, segundo os dados divulgados pela plataforma.

A artista foi indicada ao Grammy 2025 na categoria “Melhor Álbum de Pop Latino” com “Funk Generation” e é seguida por MC Gw e o DJ de música eletrônica Zerb, ainda em relação aos brasileiros mais escutados.

Pabllo Vittar, que estrelou o hit “São Amores” neste ano, ocupa a quarta colocação. Com o ritmo funk, MC Delux, Bibi Babydoll e 2KE ocupam da quinta a sétima posição.