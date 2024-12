Ariana Grande diz que Wicked e Gladiator II são “estranhamente semelhantes”

Novembro foi um mês movimentado para as bilheterias, com destaque para Wicked e Gladiador II, lançados no mesmo dia. Embora a combinação “Glicked” não tenha sido promovida tanto quanto “Barbenheimer”, ambos tiveram ótimos resultados nas bilheterias.

Ariana Grande e Paul Mescal discutiram a tendência “Glicked” durante uma conversa na série Actors on Actors. No bate-papo, Grande afirmou que Wicked e Gladiador II têm mais semelhanças do que parece, deixando Paul intrigado.

“E sinto que nossos filmes são estranhamente semelhantes. Eu sei que isso soa absolutamente absurdo, mas eu realmente sinto que eles são, porque há fortes temas do mal contra o bem e, honestamente, de certa forma, ditadura, governo corrupto. Eles se sentem tematicamente entrelaçados”, disse Ariana.

Paul Mescal concordou com Ariana Grande sobre as semelhanças entre Wicked e Gladiador II, destacando que, como uma combinação de filmes, eles oferecem temas similares.