As melhores séries de terror do momento

O gênero de terror tem conquistado cada vez mais espaço nas plataformas de streaming, trazendo séries que mergulham o espectador em atmosferas sombrias, personagens perturbadores e enredos intrigantes.

Entre as produções mais comentadas do momento, Agatha é um exemplo de série que reinventa a narrativa de terror psicológico, explorando mistérios familiares e segredos obscuros. A trama gira em torno de Agatha, uma jovem que retorna à casa de sua infância, onde confronta memórias de traumas e assombraçõ. Com enredos envolventes e personagens cativantes, essas produções comprovam a força do gênero e a diversidade de possibilidades para explorar o medo humano.