Ator de Monstros estará em novo Eu Sei O Que Vocês Fizeram no Verão Passado

Nicholas Alexander, um astro da série Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais, agora integra o elenco do novo filme Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado. O ator se juntará a Freddie Prinze Jr., conhecido por ter estrelado o filme original. Além disso, também estarão presentes Madelyn Cline, Sarah Pidgeon, Tyriq Withers, Jonah Haur-King, Lola Tung, Austin Nichols e Gabbriette.

Ainda não há informações sobre o papel de Nicolas Alexander no filme, mas a novidade é mesmo que ele está inscrito no elenco do novo Eu Sei o Que Vocês Fizeram no Verão Passado.