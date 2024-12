Ator Jamie Foxx fala sobre a doença que o fez ser hospitalizado

Jamie Foxx finalmente quebrou o silêncio sobre a doença misteriosa que o levou a ser internado no ano passado. Em um especial da Netflix, intitulado Jamie Foxx: What Had Happened Was…, o ator revelou detalhes sobre a grave condição que quase custou sua vida.

O ator contou que, em 11 de abril, enquanto estávamos no set de filmagens de De Volta à Ação, começou a sentir uma forte dor de cabeça e pediu uma aspirina para o filho. Contudo, a situação rapidamente se agravou. “Antes que eu pudesse pegar a aspirina, desmaiei. Não me lembro de nada nesses 20 dias”, revelou o ator, deixando claro o impacto de sua condição.

A internação ocorreu após ele desmaiar, mas inicialmente foi liberado com uma injeção de cortisona. No entanto, foi a sua irmã, Deidra Dixon, que percebeu algo estava errado e insistiu para que ele fosse levado a outro hospital, onde os médicos diagnosticaram um sangramento cerebral, que havia causado um derrame. “Vocês salvaram minha vida no Piedmont Hospital. Eles me fizeram renascer”, disse Foxx, emocionado ao recordar o momento.

Durante sua internação, Jamie teve uma experiência surreal. Ele descreveu ter se visto em um túnel e, embora não tenha visto luz, sentiu o calor e temeu estar indo para o lugar errado. “Olhei para o fim do túnel e pensei ter visto o demônio”, relatou.