Batman 2 pode ser adiado para 2027, diz jornalista

Batman 2 pode sofrer um novo adiamento. De acordo com o jornalista Jeff Sneider, a sequência corre o risco de não ser mais lançada em outubro de 2026 e passar para março de 2027.

O filme já havia sido adiado anteriormente, e agora parece que mais um adiamento pode ser necessário. James Gunn, co-CEO da DC Studios, disse que o roteiro do projeto ainda não foi entregue. Apesar disso, a produção do filme ainda está agendada para iniciar as gravações no primeiro semestre do ano que vem.

A Warner estaria estudando a mudança de data para aproveitar a janela de março, que tem sido proveitosa para o estúdio nos últimos anos. Nos últimos três anos, a empresa lançou Duna: Parte 2 e o primeiro Batman no terceiro mês do ano, e ambos os filmes foram sucesso de bilheteria. Por enquanto, nada foi oficializado e Batman 2 segue marcado para o Halloween de 2026.