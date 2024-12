BBB 25 ganha data de estreia e novidades

O BBB 25 já tem data para começar. A partir do dia 13 de janeiro, a Globo começa a transmitir a nova temporada do principal reality show do Brasil.

Outra novidade é a decoração da casa, que foi feita em comemoração aos 60 anos da TV Globo. Peças decorativas que remetem às principais novelas exibidas pela emissora foram investidas na produção.

A próxima novidade será revelada semana que vem, sobre o quadro de humor do programa. Será divulgado qual é o novo humorista do reality, posição anteriormente ocupada por Dani Calabresa. Por enquanto, está confirmado que Tadeu Schmidt volta como apresentador e a dupla Beatriz Reis e Thiago Oliveira serão os repórteres de rua da Globo. Além disso, Gil do Vigor e Ceci Ribeiro apresentam o Bate-Papo BBB, enquanto Giovanna Pitel, Ed Gama e Vitor di Castro tomam a frente do Mesacast BBB.