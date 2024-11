Ben Affleck elogia ex-esposa Jennifer Lopez em entrevista

Jennifer Lopez e Ben Affleck mantêm boa relação profissional

Nos últimos anos, Jennifer Lopez e Ben Affleck estiveram noite e dia na mídia por conta do divórcio que ocorreu em 2004. No entanto, ao que parece, o caso não teria prejudicado suas relações profissionais. Recentemente, o ator foi entrevistado sobre o filme “Small Things Like These” e, em sua resposta, ele fez questão de elogiar a ex-esposa.

Durante a entrevista, Ben Affleck destacou a paixão e dedicação do elenco para o filme “Unstoppable”, estadista pela cantora Jennifer Lopez. Ele disse que “Unstoppable é um filme muito diferente deste, mas de certa forma está igualmente enraizado na paixão de artistas realmente talentosos. Billy Goldenberg e Jennifer Lopez, todos estavam realmente apaixonados por este filme”.

Ben também criticou a dedicação do elenco para o filme, afirmando que “Isso fala de um certo tipo de coisa que acho que nos atrai. Nós realmente acreditamos no poder de contar histórias quando as pessoas envolvidas estão profundamente ligadas à história. Jennifer é espetacular”.