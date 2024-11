Bianca Bin rebate críticas sobre aparência de Sérgio Guizé: ‘Jamais’

A atriz Bianca Bin publicou fotos com seu marido, o ator Sérgio Guizé, e gerou discussões em sua rede social. O marido apareceu com uma aparência ligeiramente diferente, o que fez variadas suposições sobre as mudanças que ele teria feito em seu rosto. Alguns internautas defenderam que ele havia realizado uma harmonização facial ou outra intervenção plástica.

A atriz negou qualquer tipo de alteração no rosto e confirmou apenas que seu marido havia feito um implante capilar. Alguns críticos fizeram comentários negativos sobre a mudança, chamando-o de “fininho”. Bianca Bin rebateu, afirmando que acha que seu marido está melhorando com o tempo e que não pode ser fazedo propaganda sobre sua vida particular.

Bianca Bin também negou que o marido tenha realizado uma harmonização facial, afirmando que nunca permitiria que ele fizesse algo do tipo, pois valoriza a autenticidade.