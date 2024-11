Boninho faz aniversário e ganha homenagem especial do pai: ‘Coisa rara’

O diretor Boninho completou 63 anos de vida e recebeu uma homenagem especial do pai, Boni, nas redes sociais. Boni publicou uma publicação no Instagram com uma sequência de cliques do diretor e escreveu uma mensagem emocionada.

A mensagem de Boni descrevia a infância e a vida de Boninho, desde o apelido de Zé Bola até o sucesso que alcançou. Ele destacou a simpatia, inteligência e talento do diretor, e disse que agora, aos 63 anos, Boninho merece ser chamado de Super Boni.

Os seguidores de Boninho deram parabéns ao diretor, enviando mensagens de felicitação e desejo de sucesso. Os que aprovaram a homenagem incluíram seguidoras e fãs que admiravam os esforços de ambos, os papéis de Boni e Boninho.