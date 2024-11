Cabrini, novo filme dos criadores de Som da Liberdade, ganha pôster

Um novo filme chegou ao Brasil: “Cabrini”, uma história verdadeira sobre a vida da Irmã Francesca Saveria Cabrini, uma santa católica italiana que trabalhou no país no final do século XIX. A produção é dos mesmos criadores do sucesso “Som da Chuva” e promete ser um retrato emocionante da luta e do amor da Irmã Cabrini.

A história segue a biografia da Irmã, que emigrou dos EUA para o Brasil em 1880 para trabalhar com os imigrantes italianos que tinham chegado ao país. Ela encontrou trabalho como enfermeira e missionária, ajudando os pobres e os doentes em Curitiba e São Paulo.

O filme também explora a vida pessoal da Irmã, sua dedicação à caridade e seu sacrifício em melhorar as vidas das pessoas que ela ajudava. A filmagem é realizada em locações reais do Brasil e Itália, garantindo um ambiente autêntico para a história.

“Cabrini” promete ser uma experiência emocionante e inspiradora para os espectadores. Se você gosta de histórias de heroísmo e amor, isso é um filme que não pode perder.