Camila Queiroz arrasa em desfile de moda e esbanja elegância

Camila Queiroz Faz uma Entrada Impressionante no Evento de Lançamento da Coleção de Inverno da Grafe Charth

Nesta segunda-feira, o pavilhão do Anhembi, em São Paulo, foi cenário do lançamento da coleção de inverno da famosa grife Charth. O evento contou com a presença de vários famosos, e Camila Queiroz foi uma das convidadas que desfilou na passarela.

A famosa apresentou um looks todos em tons terrosos, e a maquiagem complementou a produção. Durante o desfile, Camila mostrou elegância e parou para os fotógrafos capturarem o melhor ângulo. Com um look imponente, Camila conquistou a atenção de todos presentes.

Além de sua participação no desfile, Camila Queiroz tem projetos em andamento. Ela está confirmada como Sofia na novela “Beleza Fatal”, que estreará no Max em 2025, e apresenta o reality show “Casamento às Cegas” da Netflix, ao lado do marido Klebber Toledo.