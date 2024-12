Com Jack Quaid, Novocaine: À Prova de Dor ganha trailer e pôster

A Paramount Pictures divulgou o primeiro trailer e pôster do filme “Novocaine: À Prova de Dor”, estrelado por Jack Quaid, conhecido por interpretar o Hughie na série “The Boys”. A estreia do filme no Brasil está marcada para 13 de março de 2025.

O trailer apresenta o personagem Nathan Caine, interpretado por Jack Quaid, um homem que não sente dor, que usa essa condição como vantagem para resgatar a garota dos seus sonhos após seu sequestro.

Durante a CCXP24, em São Paulo, o trailer foi exibido com exclusividade e posteriormente, uma entrevista foi realizada com o ator Jack Quaid, onde ele falou sobre as gravações e sua experiência ao trabalhar com Amber Midthunder, Ray Nicholson e Jacob Batalon.

