Comediante explica por que Coringa 2 é o “pior filme que já foi feito”

Coringa: Delírio a Dois, dirigido por Todd Phillips, é considerado uma das maiores decepções de 2024 nos cinemas. O filme foi um fracasso de bilheteria, recebeu críticas negativas e desagradou o público que havia aprovado o original.

A sequência parece ter sido uma resposta crítica ao público que enxergou Arthur Fleck como um “herói”. Esse tom foi um dos motivos pelos quais Tim Dillon, que participou do filme, declarou sua insatisfação com o projeto, acreditando que ele falhou.

Tim Dillon, comediante e podcaster, interpretou um guarda do Arkham Asylum em Coringa 2. Apesar de seu papel no filme, ele não é fã da produção. Segundo ele, o filme é o pior que já foi feito, não apenas ruim, mas o pior filme já feito. Acredita que a discussão sobre o público que adorou o primeiro filme influenciou a decisão de cuidar da “autenticidade do texto original” e “manter a estrutura do texto”, o que contribuiu para o fracasso da sequência.