Conclave ganha pôster e data de estreia

O filme Conclave acaba de ganhar cartaz oficial. Com distribuição da Diamond Films, o longa é dirigido pelo vencedor do Oscar Edward Berger e retrata um dos eventos mais famosos do mundo: a escolha de um novo Papa.

O longa é protagonizado por Ralph Fiennes e conta com Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Sergio Castellito e Carlos Diehz no elenco. Na trama, Conclave acompanha o Cardeal Lawrence (Fiennes) que é encarregado de coordenar o processo da escolha de um novo Papa após a morte inesperada do sumo pontífice. É aí que se inicia um jogo de poder entre grandes nomes da Igreja Católica, fazendo com que o protagonista esteja descobrindo segredos e conspirações.

Conclave é uma adaptação da obra literária homônima de Robert Harris e chega aos cinemas brasileiros no dia 23 de janeiro de 2025, com distribuição da Diamond Films, a maior distribuidora independente da América Latina. Além disso, o longa é o filme de encerramento do Festival do Rio deste ano.