Criar um dos Transformers “derreteu” computadores da equipe da ILM

Michael Bay pediu aos artistas da Industrial Light and Magic (ILM) para criar um Transformer mais grande e ousado em Transformers: A Vingança dos Derrotados. O resultado foi o Devastator, que foi a criatura mais complexa criada pela ILM até então. Ele foi tão detalhado e pesado que “derreteu” alguns computadores dos artistas da equipe.

O modelo do Devastator foi composto por várias peças, como os dois braços, as duas pernas, o torso e a cabeça, exatamente como é no filme final. De acordo com Rassoul Edji, artista de efeitos visuais, o Devastator foi um desafio para a equipe, pois era necessário aumentar seu tamanho e complexidade. Quando o modelo foi apresentado a Michael Bay, elepediu que precisava ser ainda maior e mais detalhado, então a ILM voltou ao trabalho e quase dobrou o tamanho e a complexidade do personagem.

A criação do Devastator foi um desafio técnico para a equipe da ILM, pois foi necessário criar um modelo complexo e detalhado que pudesse ser renderizado com sucesso. No entanto, o resultado final foi uma criatura impressionante e aterrorizante que captiva o espectador no filme.