Deadpool faz piada com a DC em vídeo de Natal para a caridade

O ator Ryan Reynolds compartilhou um vídeo no YouTube, intitulado “Deadpool and Kidpool Help SickKids”, onde a dupla se prepara para fazer boas ações no Natal, mas não tudo sai como o esperado. No vídeo, elesrecebem ajuda da atriz Lynda Carter, que interpretou a Mulher-Maravilha, e juntos tornam a missão mais divertida com piadas sobre a DC e problemas com advogados.

A presença de Lynda Carter gera várias piadas quando ela se transforma e aparece vestida com uma roupa cafona de Natal em vez do uniforme da heroína. O vídeo é parte de uma campanha para ajudar a SickKids Foundation e apresenta a dupla fazendo boas ações e criando diversão enquanto ajudam os outros.

O vídeo é protagonizado por Deadpool e Kidpool, e apresenta uma mistura de humor e ação, fazendo com que seja um divertido e emocionante vídeo para assistir.