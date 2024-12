Documentário traz histórias de estrelas do esporte brasileiro

O documentário “O Instante Decisivo” reúne as histórias de várias estrelas do esporte brasileiro, incluindo atletas paralímpicos de diferentes regiões do país. O filme destaca a rotina dos esportistas e suas conquistas, mostrando como eles superam os desafios e alcançam êxito no esporte de alto rendimento.

As histórias pessoais e profissionais dos atletas como Beth Gomes, Petrucio Ferreira, Raíssa Machado, Carol Santiago, Gabriel Araújo, Bruna Alexandre e Cássio Lopes dos Reis são compartilhadas no documentário. A atleta Raíssa Machado, por exemplo, revela que antes de começar a treinar, ela não sabia o que era um treino.

O documentário também destacou a história inspiradora de Beth Gomes, ex-jogadora de vôlei que foi diagnosticada com esclerose múltipla e se reinventou para se tornar recordista no arremesso de disco da classe F53 (cadeirantes). Além disso, Gabriel Araujo, conhecido como Gabrielzinho, compartilhou como movimenta seu corpo para alcançar seus objetivos.