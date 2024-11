Éder Militão sofre lesão e recebe cuidados de Tainá Castro

Éder Militão, zagueiro do Real Madrid, sofreu uma lesão grave no joelho e terá que se afastar dos gramados pelo restante da temporada, o que também o tirou da Seleção Brasileira. O jogador foi diagnosticado com ruptura dos ligamentos no joelho direito, uma situação que requer um longo período de recuperação.

Embora o momento seja difícil para Militão, sua namorada, Tainá Castro, tem sido fonte de apoio incondicional para ele. Ela publicou uma foto no Instagram, em que os dois aparecem sorridentes no sofá, e escreveu uma mensagem carinhosa expressando seu apoio. Tainá disse que está ao lado do namorado durante o processo de recuperação e que sua intenção é ajudá-lo a fazer os dias mais leves.

Ao lado de Tainá, Militão está lidiando com outro desafio: uma dívida de R$ 1 milhão que seu ex-marido, Léo Pereira, não pagou conforme o acordo de separação. Tainá recorreu à Justiça do Rio de Janeiro para exigir o pagamento da dívida e a ação judicial começou a tramitar recentemente. Embora seja um momento difícil para o casal, eles parecem unidos em sua luta para superar os desafios que estão enfrentando.