Eliana abre o coração sobre a saída do SBT: “gosto de inovar”

Eliana voltou a falar sobre a sua saída do SBT. Após passar mais de uma década na emissora de Silvio Santos, ela decidiu migrar para a TV Globo, onde faz parte do Saia Justa e de um quadro dentro do Fantástico. Em entrevista à Revista Caras, a apresentadora abriu o seu coração e contou alguns dos motivos que culminaram em sua saída.

Para Eliana, os 50 anos lhe trouxeram um desejo de inovação. Em entrevista à revista, ela disse: “Os 50 anos me trouxeram um desejo de inovação, mas se você for observar ao longo dos meus anos de carreira, de tudo que já vivi e todas as transições que eu me permiti fazer, faço um balanço de que eu gosto de inovar”. Começou Eliana.

A apresentadora também contou sobre as mudanças de sua carreira. Eliana começou falando com o público infantil, sendo de um grupo musical, logo em seguida migrou para Festolândia e o Bom dia & Companhia, onde ficou por alguns anos antes de mudar novamente. Possivelmente, essas experiências moldaram sua vontade de se mover para uma nova frente, na TV Globo.