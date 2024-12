Ex-funcionário acusa Tatá Werneck de assédio e Globo responde

O ex-assistente de direção do Lady Night, Gabriel Muller, acusou a apresentadora Tatá Werneck de assédio moral e descreveu o ambiente de trabalho no talk show como tóxico. No Instagram, Gabriel compartilhou uma publicação onde falou que teve uma relação difícil com Tatá e que o trabalho foi “seis temporadas de horror”.

Gabriel também revelou que a última temporada foi a mais desafiadora e que o preço a ser pago foi maior porque não falou sobre as situações absurdas que viveu por muito tempo. O ex-funcionário também disse que está fazendo terapia para lidar com as dores e problemas causados pelas situações vividas.

A Rede Globo rebateu as acusações e disse que não tem conhecimento das alegações feitas por Gabriel. A emissora também afirmou que não houve documento formal de denúncia.