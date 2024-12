Extermínio: A Evolução ganha trailer impactante

A Sony Pictures revelou o trailer e pôster oficiais do filme “Extermínio: A Evolução”, que chega exclusivamente aos cinemas. O longa expande o universo criado por Danny Boyle e Alex Garland em “Extermínio” (2003), levando os espectadores a uma nova história aterrorizante ambientada 30 anos após o surto do vírus da raiva.

Dirigido por Danny Boyle, vencedor do Oscar, e escrito por Alex Garland, indicado ao Oscar, o filme explora um mundo brutalmente transformado por uma infecção. Três décadas após o vírus mortal escapar de um laboratório de armas biológicas, pequenos grupos de sobreviventes lutam para manter a humanidade.

A trama acompanha uma comunidade que vive isolada em uma ilha fortemente protegida, conectada ao continente por uma única passagem. Quando um grupo de exploradores decide se aventurar no continente, eles se deparam com mutações aterrorizantes nos infectados. A promessa é de tensão, descobertas perturbadoras e horrores inesperados. Além de Boyle e Garland, o filme conta com a produção executiva de Cillian Murphy, um dos astros do primeiro filme, e um elenco de peso que inclui Jodie Comer e Aaron Taylor-J.