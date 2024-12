Fã desembolsa R$ 168 mil para tomar café com Ana Castela

Durante um leilão beneficente, um fã da cantora Ana Castela, de 20 anos, surpreendeu a todos ao pagar R$ 168 mil por um café da tarde com a artista. O momento chamou atenção especialmente pela reação da cantora ao descobrir o valor total arrematado.

A princípio, Ana acreditava que o valor seria de apenas R$ 12 mil. No entanto, ao entender que o montante correspondia a 14 parcelas desse valor, ficou visivelmente chocada. “Meu Deus, não é só R$ 12 mil? Meu Deus, é muito caro”, exclamou a cantora, gerando risadas entre os presentes.

Sem esconder sua surpresa, ela ainda completou: “Meu filho, vezes 14 é muito caro. Nem eu comprava”. A declaração sincera viralizou nas redes sociais e provocou comentários bem-humorados entre os internautas.

O apresentador do leilão até tentou amenizar a situação, mas Ana manteve sua opinião. Apesar da confusão, o gesto do fã foi amplamente elogiado, dado o caráter beneficente do evento.

Ana Castela, uma das grandes vozes do sertanejo atual, está colhendo os frutos de sua carreira de sucesso. Recentemente, a cantora foi consagrada com seu primeiro Grammy Latino na categoria de Melhor Álbum de Música Sertaneja, pelo trabalho “Boiadeira Internacional (Ao Vivo)”. A vitória representou um marco em sua trajetória e consolidou sua presença no cenário internacional.