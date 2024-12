Felicity Jones quer retornar a Star Wars: “Por que não?”

Felicity Jones não fecha as portas para um retorno à franquia “Star Wars”. A atriz interpretou Jyn Erso em “Rogue One: Uma História Star Wars” e afirmou que voltaria ao papel caso surgisse a oportunidade. “Há negócios inacabados aí. Acho que na circunstância certa, se você colocar Jyn na história certa, então por que não?”, declarou.

A atriz admitiu que há ainda negócios pendentes com a franquia Star Wars, e que estaria disposta a voltar ao papel de Jyn Erso se uma oportunidade adequada surgisse. Alguns personagens de “Rogue One” estão sendo trabalhados em “Andor”, série prequel do filme, mas o projeto está previsto para terminar na segunda temporada, que já foi gravada.

Felicity Jones é uma das atrizes mais cotadas para a temporada de premiações, e também é uma das favoritas para o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante por seu trabalho em “O Brutalista”. No entanto, ela atua em outro filme, “O Brutalista”, em que interpreta a esposa do arquiteto László Tóth, que sai de Europa para fugir do nazismo e encontra um admirador em Harrison, que decide financiar um projeto do arquiteto.

O filme é dirigido por Brady Cobert, e também conta com nomes como Adrien Brody e Guy Pearce no elenco. Embora a atriz esteja envolvida em outro projeto, ela não descartou uma possibilidade de retorno à franquia Star Wars, e agradeceu a oportunidade de narrar essa história.

É difícil saber se Felicity Jones voltará a ser Jyn Erso em futuro filme, mas a porta não está fechada para essa possibilidade. A atriz mostrou que está disposta a voltar ao papel se uma oportunidade adequada surgisse, o que pode dar esperanças a fãs da franquia Star Wars.