Fernanda Rodrigues exibe cliques raros ao comemorar aniversário de casamento

A atriz Fernanda Rodrigues celebrou dois anos de casamento com o diretor Raoni Carneiro. Ela compartilhou fotos da cerimônia em seu perfil no Instagram, que aconteceu em Portugal com a presença dos filhos do casal, Luisa e Bento, além de vários amigos famosos. Fernanda escreveu um texto emocionado, agradecendo o tempo passado com o esposo e expressando desejo pelo futuro.

A cerimônia foi realizada em Portugal, país onde o casal se casou. Fernanda e Raoni contaram também com a presença de amigos famosos e do filho mais velho de 14 anos e do filho mais novo de 8 anos. A atriz não escondeu a emoção ao refletir sobre os dois anos de casamento, afirmando que o amor ainda pulsa em sua vida.

A família de Fernanda estão aproveitando as férias juntas, escolhendo essa data para celebrar o aniversário de casamento. Fernanda mostrou reconhecimento pelo tempo passado junto a Raoni e anunciou que estão comemorando os próximos anos de vida em comunhão.