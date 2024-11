Filha caçula de Neymar Jr surge fofíssima em nova foto

Mãe da filha caçula de Neymar Jr, Amanda Kimberlly, mostra nova foto encantadora da filha durante sua festa de mesversário. A bebê Helena, filha caçula de Neymar Jr, completou 4 meses de vida e ganhou uma festa de mesversário em casa. A modelo Amanda Kimberlly compartilhou uma nova foto da herdeira para mostrar o quanto ela está fofa.

Na foto, Helena aparece sentada ao lado do seu bolo decorado e usa um look romântico, usando um vestido estampado e um laço branco no cabelo. Vale lembrar que Helena é fruto do affair de Neymar e Amanda, e nasceu cerca de 9 meses após a chegada da irmã Mavie, de 1 ano. Além das duas meninas, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 13 anos.