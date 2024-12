Filme natalino de ação com Dwayne Johnson e Chris Evans estreia no Prime Video

O Prime Video revelou a data de estreia do filme “Operação Natal”, estrelado por Dwayne Johnson e Chris Evans. O longa chega ao serviço de streaming em 12 de dezembro, oferecendo uma mistura de ação e humor natalino ao público.

No enredo do filme, o Papai Noel é sequestrado e o chefe de segurança do Pólo Norte, interpretado por Dwayne Johnson, precisa se unir ao caçador de recompensas mais infame do mundo, vivido por Chris Evans. Juntos, eles embarcam em uma missão épica de ação e viagens ao redor do mundo para salvar o Natal.

O filme é dirigido por Jake Kasdan e conta com a criação de Hiram Garcia e Chris Morgan. A produção é de Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia, pela Seven Bucks Productions, além de Chris Morgan Productions e The Detective Agency. O elenco do filme inclui grandes nomes como Lucy Liu, Kiernan Shipka, Bonnie Hunt, Kristofer Hivju, Nick Kroll, Wesley Kimmel e J.K. Simmons.