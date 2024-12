Filmes imperdíveis lançados em 2024 que você pode ver na Max

A franquia Do Cine pra Max reúne no streaming os maiores sucessos do cinema do ano. Entre os filmes disponíveis estão Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice, Coringa 2: Delírio a Dois, Garfield: Fora de Casa, Twisters e Guerra Civil. A iniciativa traz lançamentos aguardados após sua exibição nos cinemas, permitindo ao público encerrar o ano com os principais destaques cinematográficos.

O filme Coringa 2: Delírio a Dois acompanha Arthur Fleck, institucionalizado em Arkham e lidando com sua dualidade como Coringa. Durante sua jornada, ele encontra o amor e descobre sua paixão pela música. Estrelado por Joaquin Phoenix, reprisando seu papel premiado com o Oscar, e Lady Gaga, também vencedora do Oscar.

O público agora pode assistir a este filme, que é uma adaptação do famoso personagem da DC Comics. A estória segue Arthur Fleck, um homem comum que luta para equilibrar sua vida regular com sua identidade secreta como o vilão Coringa.

A trama do filme é emocionante e cheia de ação, mostrando o lado mais sombrio de Gotham City. A direção do filme é feita pelo diretor Todd Phillips, que já conquistou o público com suas outras obras.

Para assistir a este filme, basta acessar a plataforma Do Cine pra Max e escolher a opção de streaming.