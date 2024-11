Garota do Momento: veja qual foi a audiência do primeiro capítulo da novela

Substituta de No Rancho Fundo, a novela Garota do Momento estreou na Globo. O primeiro capítulo da trama de Alessandra Poggi registrou o melhor desempenho de um primeiro capítulo desde que a emissora retomou a produção de novelas em 2021, após a pausa causada pela pandemia de Covid-19.

De acordo com dados do Kantar Ibope, o folhetim marcou 21 pontos de média na Grande São Paulo. A audiência do folhetim foi impulsionada pela reta final da reprise de Alma Gêmea (2005), que obteve 19,9 pontos na capital paulista.

Com essa média, Garota do Momento superou suas antecessoras. Nos Tempos do Imperador (2021) registrou 19,1 na estreia; Além da Ilusão (2022), 18,1 no primeiro capítulo; Mar do Sertão (2022), 20,7; Amor Perfeito (2023) estreou com 19,3; Elas por Elas (2023) alcançou 20,1; e No Rancho Fundo (2024), 20,1.