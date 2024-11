Gil do Vigor fala sobre romance com estudante: “Não estamos namorando”

O cantor e compositor Gil do Vigor, conhecido por seus sucessos em música sertaneja, surpreendeu a sua história no mundo da música com uma declaração recente. Em entrevista, o artista revelou que está em um relacionamento com um estudante de odontologia.

O relacionamento, segundo Gil do Vigor, começou alguns meses atrás e evoluiu gradualmente. Apesar de ser uma figura pública, o cantor fez questão de ressaltar a importância da privacidade e não quis revelar detalhes específicos sobre sua paixão.

O artista também mostrou satisfação com a escolha que fez, pois diz que o estudante é uma pessoa equilibrada e que o apóia em todos os sentidos. Em resposta às especulações sobre a idade do namorado, Gil do Vigor disse que não vê problemas em ter uma relação com alguém mais jovem e que sua prioridade é a felicidade.