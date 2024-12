Globo e SBT irão se unir para homenagem a Silvio Santos

O apresentador Silvio Santos (1930-2024) receberá uma homenagem este domingo (15), realizada pela TV Globo e pelo SBT, emissora que fundou em 1981.

Durante a premiação ao vivo ‘Melhores do Ano’, no “Domingão com Huck”, Patrícia Abravanel, filha do comunicador, entrará diretamente do “Programa Silvio Santos” na grade da Globo.

Representante do SBT, ela se unirá à concorrente durante 15 minutos, entre 19h45 e 20h. Os sinais de ambas as emissoras estarão simultâneos. A iniciativa é inédita em uma transmissão ao vivo sem fins comerciais.

A ideia foi acordada diretamente entre Patrícia e a equipe responsável pela premiação. O aceite da sucessora de Silvio no dominical ocorreu mediante a participação do SBT ao vivo.