Gloria Pires curte férias em Paris com a filha, Ana Morais: ‘Descanso merecido’

A atriz Gloria Pires postou os primeiros registros de sua viagem para Paris, na França, ao lado da filha, Ana Morais, e do marido, Orlando Morais. Ela está curtindo um período de férias com a filha e marido em Paris, e compartilhou um momento da viagem no seu perfil no Instagram.

No vídeo, Gloria aparece durante um passeio com Ana, exibindo o look que estão usando e fazendo algumas poses. Ela escreveu na legenda: “Iniciando a semana em Paris com a minha perfeição, Ana Morais”. Em seguida, Gloria contou que tirou um período de férias após gravar um filme, e disse: “Depois de um ciclo tão maravilhoso gravando Sexa o filme, um descanso merecido. Ótima semana Glorioses!!”.

Orlando também postou uma foto ao lado de Gloria e de Ana, celebrando as férias em família. Ele escreveu: “Que viagem deliciosa nós três…”. Além de Ana, Gloria e Orlando também são pais de Anttónia e Bento.