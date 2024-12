Gotham está no caos e Harley quer se mudar; veja o trailer da 5ª temporada de Harley Quinn

A 5ª temporada da série animada “Harley Quinn” foi divulgada com um trailer emocionante. Harley é insatisfeita com a vida em Gotham City, que está caótica, e decide mudar de cidade. Ela e Hera Venenosa se mudam para a luxuosa Metrópolis, mas não vão sozinhas. As duas são acompanhadas por Cara-de-Barro, Frank, Tubarão-Rei e seus filhos. O trailer também apresenta um novo vilão e Brainiac com um desafio único em levar a perfeição para o mundo. Além disso, são mostrados outros vilões conhecidos da DC, como Magia e Red X.

No trailer, Harley está descontente com a vida em Gotham City e decide que é hora de mudar de cidade. Ela e Hera Venenosa se mudam para Metrópolis, que é descrita como uma cidade luxuosa. A dupla não vai sozinha, pois estão acompanhadas por amigos e aliados, incluindo Cara-de-Barro, Frank, Tubarão-Rei e seus filhos.

O trailer também apresenta um novo vilão, e Brainiac tem um desafio único em levar a perfeição para o mundo. Além disso, são mostrados outros vilões conhecidos da DC, como Magia e Red X. A nova temporada estreia no dia 16 de janeiro de 2025.