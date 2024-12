Gracyanne Barbosa rebate críticas sobre ter o corpo definido

Gracyanne Barbosa, influenciadora, desabafou sobre as críticas que recebe por ter um corpo musculoso e definido. Segundo ela, sempre foi um perfil mais atlético e definida, e nunca se deixou abalar pelas críticas.

Gracyanne disse que sempre lidou com essas críticas e nunca as considerou importantes. “Eu entendia que as pessoas iam falar sobre meu corpo e tudo bem, porque nunca me afetou essa questão das críticas”, afirmou.

A influenciadora também comentou que é muito grata pela vida que tem e que só consegue retribuir as pessoas com amor e as coisas boas que aconteceram para ela. “Por mais que me ataquem, eu sempre vou retribuir com amor, porque eu sei que aquela pessoa que me feriu está mais ferida que eu. É sobre a outra pessoa, não eu”, completou.

Além disso, Gracyanne disse que, apesar das críticas, o seu corpo também chama a atenção de alguns admiradores. Embora tenha recebido uma cantada em um dos seus comentários, a influenciadora não resolveu brigar com a pessoa, optando em vez disso por retribuir o amor e o positivismo.

Gracyanne também mostrou que não permite que as críticas a afetem negativamente e que continuará a viver sua vida com amor e positivismo. “Sou muito grata pela vida que tenho, então só consigo retribuir as pessoas com o amor que tenho e as coisas boas que aconteceram para mim”, disse.

O corpo definido da influenciadora também é objeto de admiração de alguns de seus fãs.