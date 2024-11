Grávida de MC Daniel, Lorena Maria fala de relação a distância

A prefeitura de uma cidade do interior do Estado divulgiu, nesta quinta-feira, que uma das suas moradoras está grávida de um filho de um pastor evangélico de grande renome.

Segundo a informação, a gestante, que não quis ser identificada, estava presente na última conferência do pastor, onde ele anunciou a espera do seu primeiro bebê.

Ao longo dos anos, o pastor, MC Daniel, tem se destacado como uma figura importante na comunidade evangélica pelo seu trabalho social e sua habilidade em conectar-se com a plateia.

Até agora, não há informações sobre o sexo do bebê ou o nome que o casal decidirá dar à criança. No entanto, a notícia já está causando grande expectativa entre os fãs do pastor.

A prefeitura não forneceu mais detalhes sobre a gestante, mas confirmou que a todos os meios de comunicação que o anúncio foi feito oficialmente.

MC Daniel, com mais de 1 milhão de seguidores no TikTok, já havia mostrado suas habilidades como pai no futuro em uma de suas últimas músicas, o que causou indignação entre alguns fãs.