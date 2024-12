Grávida, Lorena Maria desabafa ao pegar voo ao lado de homem: “Cheiro de suor”

Lorena Maria, grávida de MC Daniel, desabafou após pegar um voo na quinta-feira. A influenciadora ficou incomodada com um homem ao seu lado, que era espaçoso e tinha um cheiro forte de suor. Ela publicou uma foto do homem utilizando o seu apoio de braço e escreveu: “O meu braço eu coloco onde?”.

Lorena Maria explicou que ficou muito incomodada com o cheiro do indivíduo, dizendo: “O cheiro dele tava me enjoando. Não era cheiro bom nem ruim, mas cheiro de suor de homem, sabe?” Além disso, ela disse que o homem estava muito espaçoso e não se sentia à vontade ao lado dele. Ela também questionou se o homem estava sentado com a perna muito aberta ou se ele estava colocando seus braços em um lugar onde um era seu.

Lorena Maria também foi especulada por ter terminado com MC Daniel na semana passada, mas o cantor negou os rumores. Ele havia publicado uma mensagem em suas redes sociais dizendo que estava passando por um momento difícil e queria passar um tempo sozinho.