Gretchen desabafa sobre os memes feitos com ela: “Me incomodava”

Gretchen, que recebeu o título de Rainha dos Memes e hoje se diverte com os conteúdos criados sobre ela na internet, fez um recente desabafo. A famosa contou em entrevista que nem sempre teve uma relação boa com a internet e que se incomodava com os virais.

“Eu ficava um pouco brava, não entendia bem aquilo. Mas foi meu filho quem me explicou que era algo positivo e legal… Quando vi a força que os memes estavam tomando, percebi o quanto o público estava me abraçando dessa nova forma!”

Gretchen também aproveitou a ocasião para relembrar o convite que recebeu da Katy Perry para estrelar um videoclipe em 2017 graças a repercussão de seus memes. Ela também esteve ao lado da cantora americana durante a sua passagem pelo Brasil em 2018.

“Quando recebi o convite da Katy, fiquei emocionada. Foi um dos momentos mais especiais da minha carreira, uma confirmação de que a minha trajetória estava realmente ultrapassando fronteiras. Foi um reconhecimento que me fez acreditar ainda mais no meu trabalho”

No final do mês passado, Gretchen usou as redes sociais para se pronunciar sobre rumores que circulavam na web. Segundo especulações, ela estaria se apresentando nas ruas de Portugal, lugar onde vive.