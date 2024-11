Gretchen espanta etarismo e declara sobre maturidade: ‘Idade não define o nosso valor’

Em entrevista à CARAS Brasil, Gretchen abre sua intimidade ao falar sobre maturidade e celebra título de rainha de bateria em escola de samba.

Gretchen, com 65 anos, foi anunciada como a nova rainha de bateria da escola de samba Independente de Eucalipto, no Espírito Santo. Ela vibra com a escolha e fala sobre relação com a festividade e espanta etarismo.

“Idade não define o nosso valor”, afirma. Gretchen aceitou prontamente o convite para ser rainha da bateria da agremiação e expressa como é uma sensação maravilhosa participar do Carnaval da Independente de Eucalipto.

“Isso me faz sentir orgulho de tudo o que passei e realizei, porque mostra que a idade não define o nosso valor ou a nossa relevância. Pelo contrário, me sinto mais poderosa e ciente de quem eu sou hoje do que nunca antes”, revela.