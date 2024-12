Guilherme & Benuto lançam EP1 do DVD “Amor + Música” nesta quinta-feira (12). A canção de destaque do EP é “Fechando Circo”, que conta com a participação de Nattan, e ganhou videoclipe na sexta-feira (13).

A canção “Fechando Circo” é uma música que aborda a temática de superação e amor, e destaca a decisão de colocar um fim em uma relação onde houve muitas promessas vazias. Foi escrita por Igor Gonçalves, Felipe Pasoli, Renan Augusto, Tiago Marcelo e Patrik No Beat.

O EP1 do DVD “Amor + Música” conta com seis faixas ao todo: “Fechando Circo”, “Pó Da Gaita”, “Veneno”, “Réu Primário”, “Novidade Nua” e “Sujeito Homem”. A última faixa foi lançada em meados do mês de outubro e é conhecida do público.

Guilherme & Benuto se mostram felizes com o resultado alcançado com o primeiro single do DVD e acreditam que o seu esforço valiu a pena. “Amor + Música” é o sexto DVD da carreira da dupla, contendo 22 músicas inéditas e levando ao sertanejo arranjos da música.