Gusttavo Lima anuncia transmissão de show no YouTube

O Festival “Buteco”, criado em 2018 pelo cantor Gusttavo Lima, realizará seu show de despedida transmitido ao vivo em seu canal do YouTube. A apresentação ocorrerá no Estádio do Morumbis, em São Paulo, às 14h, com participações especiais de vários artistas.

Entre os confirmados estão Leonardo, João Bosco, Vinícius, Maiara & Maraisa, Paula Fernandes, Matogrosso & Mathias, Rick & Renner e Bruno & Denner. Os ingressos para o evento já estão esgotados.

Com mais de 100 edições realizadas percorrendo o Brasil e o exterior, o “Buteco” reuni no último ano. A transmissão ao vivo do show de despedida é uma oportunidade para os fãs do festival assistirem ao último espetáculo da turnê.

