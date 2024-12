Helena, filha caçula de Neymar, é hospitalizada

Aqui está o resumo da notícia em português do Brasil:

Amanda Kimberlly, influenciadora e mãe de Helena, filha de 5 meses com o jogador Neymar, revelou que a criança precisou ser hospitalizada. Amanda publicou uma foto da criança com um oxímetro conectado ao pé e compartilhou uma reflexão sobre os desafios da maternidade. Apesar do susto, a influenciadora garantiu que Helena já se sentiu melhor graças a Deus. A escolha de Amanda em curtir comentários que insinuavam que a namorada de Neymar, Bruna Biancardi, não se sentia confortável perto de Helena, levou a uma briga entre as duas. Bruna respondeu publicamente, esclarecendo sua relação com Helena e criticando a atitude de Amanda.