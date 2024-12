Heloísa Périssé e Tontom dublam mãe e filha na animação Deu Preguiça

Deu Preguiça é uma nova animação que promete encantar crianças e adultos. Dirigido por Tania Vincent e Ricard Cussó, o longa chega aos cinemas brasileiros em 20 de fevereiro de 2025, com distribuição da Imagem Filmes. A dublagem das protagonistas, mãe e filha, fica por conta de Heloísa Périssé e sua filha Tontom, que interpretam Gabriella e Laura, respectivamente.

A animação segue uma família de preguiças que, após uma tempestade destruir sua casa, se muda para a cidade grande. Eles levam o food truck da família e um livro de receitas, tentando manter suas tradições enquanto se adaptam ao novo ritmo. No entanto, uma ambiciosa empresária de fast food, Dotti, planeja usar as receitas da família para salvar seu próprio negócio.

Em uma jornada divertida e emocionante, a família de preguiças enfrenta desafios e novas descobertas, mostrando que, mesmo no caos da cidade, a união e as raízes são o que realmente importam. Eles lutam para preservar suas tradições culinárias enquanto se adaptam ao ritmo da cidade grande, ao lado de novos amigos. A animação Deu Preguiça, produzida pelo estúdio Like A Photon Creative, already premiered internationally.