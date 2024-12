Henry Freitas lança versão forró de “Dia 1” com Hugo Henrique

Na última quinta-feira, o cantor Henry Freitas lançou a aguardada versão forró de “Dia 1”, hit que já conquistou fãs em todo o Brasil na voz de Hugo Henrique. A parceria entre os dois artistas surgiu de forma natural.

Em uma prévia de seu novo CD, Henry incluiu sua interpretação da música, que rapidamente viralizou nas redes sociais, em especial no TikTok. O sucesso chamou a atenção do próprio Hugo, que convidou Freitas para transformarem o sucesso em uma versão oficial no estilo forró.

Além da faixa nas plataformas, a música ganhou um videoclipe no canal do pernambucano no YouTube. Gravado em Fortaleza (CE), o registro reforça a estética calorosa do ritmo nordestino.