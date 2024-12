Hugo Alvarez lança o single “Abismo”

O cantor pernambucano Hugo Alvarez apresenta “Abismo”, mais uma faixa do álbum “Ao Vivo em Goiânia”. A música estará disponível nas plataformas digitais a partir das 21h desta quinta-feira. Gravada durante seu DVD em Goiás, a canção é um mergulho nas emoções e sentimentos profundos que conectam o público à sensibilidade do artista.

A composição de “Abismo” é assinada por Hugo Alvarez em parceria com Victor Vilas Boas, refletindo a essência do artista com uma interpretação que promete tocar corações. O videoclipe oficial da música será lançado na sexta-feira, às 12h, no canal oficial do cantor no YouTube, ampliando a experiência visual e musical da faixa.

“A Abismo” faz parte do álbum “Ao Vivo em Goiânia”, que já conta com sucessos como “Medo”, “Estou Apaixonado”, “Só Viva”, “Rosas, Versos e Vinhos”, “Camisa Xadrez” e “Meu Erro”. Com autenticidade em suas produções, Hugo Alvarez segue conquistando fãs pelo Brasil, mostrando seu talento e versatilidade.

O álbum “Ao Vivo em Goiânia” é um reflexo da autenticidade de Hugo Alvarez e sua capacidade de conectar com a sensibilidade do público. Com sua voz e sensibilidade, o cantor pernambucano demonstra ser um artista completo, com uma boa dose de talento e criatividade.

Com a lançamento de “Abismo”, Hugo Alvarez segue em frente com sua carreira, mostrando que é um artista capaz de criar músicas que conectam com os ouvintes, mostrando sua sensibilidade e emoção em cada canção.